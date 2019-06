Cairo: 25° Torneo Internazionale e 8° Trofeo Giacomo Comparato, ecco date e categorie

Cairo Montenotte. È passato poco più di un mese dal termine della 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, 1° Memorial Carlo Pizzorno, ma lo staff dell’Asd Cairese 1919 è già al lavoro per la realizzazione della prossima edizione. La manifestazione si terrà da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2020 e sarà riservata alla categoria Giovanissimi Fascia B leva 2006.

“Ci auguriamo lo stesso successo di quest’anno – dichiara il direttore generale Franz Laoretti -. Noi cercheremo di migliorarci sempre di più, rendendo il Torneo Internazionale ancora più prestigioso e ricco di novità. Possiamo contare su un’efficiente macchina organizzativa che negli anni ci ha permesso di ricevere numerosi complimenti anche da società professionistiche, siamo sicuri che anche la 25a edizione riscuoterà grande interesse e riuscirà a portare a Cairo i migliori club del mondo”.

Cairese, dunque, all’opera per la prossima stagione, ma non solo per quanto riguarda il Torneo Internazionale. Ad aprire l’anno calcistico gialloblù, infatti, sarà un altro importante evento: l’8° Trofeo Giacomo Comparato programmato il weekend del 7 e 8 settembre 2019. Anche in questo caso la Cairese pensa in grande: 24 le squadre della categoria Esordienti 2007 che parteciperanno alla manifestazione, numerose le società professionistiche invitate, tra cui Juventus, Torino, Genoa e Sampdoria.