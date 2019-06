Cairese: una conferma per reparto

Cairo Montenotte. Arrivano le prime conferme anche per i giocatori in casa Cairese.

Continuerà a difendere la porta valbormidese Alberto Moraglio, portiere di grande personalità, serietà e carisma. Per lui seconda stagione a Cairo Montenotte, così come per il centrale difensivo Luca Doffo, una delle grandi garanzie dello scorso campionato.

Sarà terzo anno in gialloblù invece per il centrocampista Matteo Piana che, grazie alla sua determinazione e grinta, è diventato uno dei punti di riferimento della squadra di mister Solari, dalla vittoria del campionato di Promozione al terzo posto in Eccellenza nella passata stagione, indossando in alcune occasioni anche la fascia da capitano.

Per quanto riguarda l’attacco, i tifosi cairesi continueranno a godere delle incursione sulle fasce di Leonardo Pastorino, esterno veloce e tecnico che da titolare o da subentrato si è rivelato giocatore molto prezioso alla causa gialloblù.