Cairese: successo di misura per l’Under 12, tre su quattro per l’Under 15

Cairo Montenotte. Nel campionato Under 15, con il bel tempo, si cerca di recuperare le partite rinviate causa pioggia. La Cairese pareggia nel recupero infrasettimanale con il Fossano e vince domenica contro i Grizzlies.

In gara 1 con il Fossano decisiva l’ottima prova dei lanciatori Castagneto e Buschiazzo che concedono solamente due punti, supportati dalla difesa impeccabile, mentre in attacco Franchelli, Rozio e i fratelli Torterolo si distinguono con le loro valide: risultato finale 10 a 2 per i valbormidesi.

Cambia il copione in gara 2 con gli ospiti subito aggressivi che segnano 8 punti nelle prime due riprese; è Bussetti a smuovere la Cairese imbrigliando le mazze piemontesi e battendo a casa tre dei 7 punti biancorossi che risulteranno però insufficienti. Finisce 7-9. Il pareggio, comunque, consente di restare in corsa per i playoff.

Domenica si torna in campo, avversari i Grizzlies di Torino. Castagneto ancora partente con Satragno dietro al piatto, Bussetti in prima base, Garra in seconda base, Andrea Torterolo in terza base, in interbase Franchelli e in campo esterno Davide Torterolo, De Bon e Poddine. Castagneto conferma il suo stato di forma tenendo a bada gli ospiti, mentre dal lato attacco si esprimono al meglio Bussetti, Satragno e Davide Torterolo che colpiscono duro chiudendo l’incontro con il punteggio di 16 a 4.

Gara 2 è un’altra storia: gli orsi partono decisi portandosi in vantaggio con il punteggio di 5 a 2 al terzo inning; la gara si fa avvincente e la Cairese passa in vantaggio al quarto per poi tornare sotto di un punto nell’ultima ripresa. Come nei film, arriva il colpo di scena finale ed è Castagneto che con un doppio al centro spinge a casa i due punti che valgono la partita. Risultato: 10 a 9.

Vinttoria sofferta per la Cairese Under 12 contro i pari età di Finale. I padroni di casa si schierano con Chiarlone sul monte, Perazzo dietro al piatto, Giuria in prima base, Bogliolo in seconda base, Secci in terza base, interbase Apicella, in campo esterno si sono alternati Gabbani, Vaccaro, Pacenza, Baccino, Ricci, Ciarlo, Sechi e Pettinato.

Cairese subito in vantaggio trascinata dalle valide di Valbonetti, Giuria e Apicella, mentre in difesa si inseriscono anche Mendola e Luisi. Come sempre nel gioco, però, basta un calo di tensione e le Aquile si fanno sotto conquistando il pareggio nell’ultima ripresa. Tutto da rifare: tocca a Baccino con due out ad approfittare di un’incertezza difensiva per segnare il punto della vittoria, per il 9-8 conclusivo.

I prossimi impegni sono in programma domenica 9 giugno. Sul diamante di Cairo per il campionato di Serie C saranno i Desperados di Torino ospiti della squadra senior. A Mondovì giocheranno gli Under 15; a Sanremo saranno protagonisti gli Under 12.

Nella foto sopra: un time-out dell’Under 12

Castagneto, decisivo contro i Grizzlies

La formazione partente Under 12