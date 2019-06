Cairese: mister Solari e il suo staff ancora in gialloblù

Cairo Montenotte. Il direttore sportivo Matteo Giribone è al lavoro per la prossima stagione. La prima conferma è quella di mister Matteo Solari, tecnico che, pur essendo alle prime esperienze sulla panchina di una prima squadra, è riuscito a regalare moltissime soddisfazioni alla sua amata società e ai suoi tifosi: all’esordio la vittoria del campionato di Promozione e lo scorso anno fino all’ultimo in lotta per il salto in Serie D con la chiusura in terza posizione.

Confermato anche lo staff: Stefano Prato, viceallenatore, Giorgio Caviglia, preparatore atletico, e Federico Marini, preparatore dei portieri.