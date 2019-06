Cade da una scala e si ferisce all’addome: incidente sul lavoro a Villanova

Agg. ore 16 Le condizioni dell’operaio vittima dell’incidente si sono rivelate meno critiche di quanto non si fosse ipotizzato nei primissimi minuti successivi all’episodio. L’uomo, vigile e cosciente, ha riportato una ferita importante ma di entità tale da non costituire un rischio per la sua vita.

Villanova d’Albenga. E’ stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso l’operaio che, questo pomeriggio, è rimasto vittima di un grave incidente nella zona di Coasco, a Villanova d’Albenga.

Secondo le primissime informazioni, l’uomo stava lavorando su una scala quando sarebbe caduto finendo su uno spuntone di ferro, il quale gli avrebbe trafitto l’addome.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce bianca di Albenga ed il personale del Nue.

Viste le sue condizioni, l’operaio è stato trasferito d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni saranno valutate una volta giunto in sala operatoria.