Cade con lo scooter in corso Vittorio Veneto a Savona: trasportata all’ospedale

Savona. E’ stata trasportata al pronto soccorso la ragazza che, questa sera, è caduta dallo scooter in corso Vittorio Veneto a Savona.

L’incidente si è verificato intorno alle 19.15 di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i volontari della croce bianca di Savona.

Per fortuna nella caduta la conducente dello scooter non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò è stata trasferita in codice giallo al San Paolo di Savona.