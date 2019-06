Buon anniversario Gino!

E sono vent’anni che percorriamo questo cammino insieme, vent’anni in salita ma sempre con il sostegno l’uno dell’altra, non voglio dare un nome al nostro legame, qualsiasi parola risulterebbe scontata, nessuna letteratura può raccontare di noi… “esistiamo io e te” e il nostro bene incondizionato.

Sono passati vent’anni e oggi si festeggia la fortuna di averti incontrato, vissuto e avuto nella mia vita e la consapevolezza che qualsiasi percorso si deciderà di fare io ci sarò per te e tu per me!

Auguri Gino. Tua Gina