Borgio Verezzi. Un’estate all’insegna di numerosi appuntamenti quella di Borgio Verezzi, con eventi pensati per accontentare tutti i tipi di pubblico e tutte le età: oltre al rinomato Festival verezzino, che non ha bisogno di presentazioni, in calendario serate musicali e concerti-tributo nelle piazze, teatro ragazzi e amatoriale, laboratori, proiezioni cinematografiche, sagre, mostre, feste organizzate dalle associazioni locali…

In particolare, alcune “cifre” caratterizzano significativamente l’estate 2019:

la rassegna I Venerdì musicali in Piazza Marconi, con quattro serate musicali ad ingresso libero a cura di artisti locali (Luciano Pesce e Rosy, Virginia Dalla Torre, Gilberto Vignati e Simona Barberis, Umberto Santoro), pensate per valorizzare e far conoscere la nuova piazza recentemente realizzata nel centro del paese.

I Tributi in Piazza San Pietro, con quattro concerti ad ingresso libero dedicati ai Dire Straits, Ligabue, Modugno e Battisti, nella magica cornice del centro storico borgese.

Il ritorno degli eventi estivi al Teatro Gassman, gestito da I.So THeatre, con la serata speciale “Ragazzi sul Palco” del 4 luglio, quattro spettacoli per bambini a cura del Teatro dell’Erba Matta, il debutto del nuovo spettacolo “L’Uccellino azzurro” della Compagnia del Barone Rampante, lo spettacolo di danza “La bella addormentata” con la Compagnia Paganini e Almatanz, concerti di qualità e forte richiamo (La Stanza di Greta – Emma Morton e The Graces), e il Festival 361, prima edizione di un concorso canoro per nuovi talenti over 14.

Sempre al Cinema Teatro Gassman, annunciamo con gioia il ritorno della Rassegna Cinematografica, giunta alla sua 27ma edizione, dal 25 al 28 agosto, con un breve ma intenso “Omaggio a Massimo Troisi” (“Pulcinella senza maschera”): quattro serate di proiezione ad ingresso libero, in collaborazione con I.So THeatre, nel 25ennale della scomparsa dell’amatissimo attore e regista napoletano.

Nelle coloratissime Grotte di Borgio Verezzi, a luglio e agosto aperte tutti i giorni con visite guidate, primo appuntamento – assolutamente da provare – con il gioco “Escape Caves”, il giorno 15 luglio. Il mercoledì, torna “Grotte di Notte” con speciale visita serale alle ore 21;

La Biblioteca Civica anche quest’anno resterà aperta anche il lunedì sera dalle 19 alle 23 per “BiblioEstate”.

In calendario tanti altri appuntamenti: gastronomici (Sagra della Lumaca, Sagra del Fugassin, Sagra della Confraternita), culturali (mostre artistiche presso lo Spazio Arte DOC e il Centro Sociale, laboratori teatrali del Barone Rampante), teatrali amatoriali (gli Zanni di Tovo S.G.), musicali e di intrattenimento (Music on the beach e prima Festa in maschera a cura dei Bagni Marini; serata danzante AIDO).

Non dimentichiamo le tante attività outdoor praticabili (escursioni, arrampicata, snorkeling, biking, ecc.) e i tanti percorsi escursionistici e tematici presenti sul territorio, alla portata di tutti (QUI i dettagli).

Segnaliamo in particolare il nuovo percorso “I muri raccontano”, con i nuovi 16 murales realizzati da Mario Nebiolo per raccontare storia, personaggi e tradizioni del posto: li potrete scoprire passeggiando fra i tanti “caruggi” del centro storico di Borgio.

Cultura, natura, arte e divertimento in un paese “a misura di persona”…

