Borgio Verezzi. Precipta da un albero mentre pota e viene trasportato in ospedale. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, una manciata mdi minuti prima di mezzogiorno, in via Bottassano, a Borgio Verezzi.

Vittima del brutto infortunio un anziano, 82 anni. Mentre era impegnato in alcune operazioni di potatura, per motivi da accertare, è scivolato, cadendo da un’altezza di circa 3 metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento dei militi del 118 e della croce bianca di Borgio che, dopo aver prestato le prime cure sul posto all’uomo, lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.