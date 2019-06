Si preannuncia un’estate molto stimolante per la Compagnia del Barone Rampante, a cominciare dal nuovo spettacolo con la regia di Gianmaria Martini “L’uccellino azzurro”, tratto dalla fiaba teatrale di Maurice Maeterlinck “L’oiseau bleu”, che andrà in scena lunedì 29 luglio alle ore 21 al Teatro Comunale “Vittorio Gassman” di Borgio Verezzi e giovedì 8 agosto alle ore 21:30 alla Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure.

Gianmaria Martini, che cura anche l’adattamento della pièce, dirigerà i Ragazzi della Compagnia del Barone Rampante mentre gli assistenti alla regia saranno Beatrice Iannello, Iacopo Ferro, Angelica Girello, Gabriela Fraschini. Scene e costumi sono curati da Anna Varaldo mentre il design delle luci da Pietro Zanella.

Borgio Verezzi

Prezzi Biglietti: intero 15 € / ridotto 12 € per under 10, over 65, soci Barone Rampante. Tutti i biglietti saranno acquistabili presso il teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle 20 in poi. Prenotazioni: 3488978694 / 3337381561 / c.ilbaronerampante@libero.it.

Finale Ligure

Prezzi Biglietti: ridotto 12 € / intero 15 €. Informazioni e prevendita presso la Libreria Cento Fiori in via Ghiglieri 1 a Finale Ligure (telefono 019692319). Prenotazioni: ‪3488978694‬‬ / c.ilbaronerampante@libero.it.

Concluderà in bellezza il mese di agosto (19 – 25 agosto) il laboratorio di recitazione teatrale “Io, mia famiglia” a cura di Elena Gigliotti, attrice diplomatasi al Teatro Stabile di Genova. ‪Età: preferibilmente da 8 anni in sù. In ogni caso è rivolto a coloro i quali hanno forte desiderio di indagare il tema proposto dal laboratorio: la famiglia.‬ ‪Dedicato a…‬ la casa, la nonna, la radio, i regali restituiti dal fidanzato, le candeline, il militare, i libri della terza media, i letti a castello rossi, Sanremo, il pigiama, la pasta al forno, a noi da bambini, a noi da grandi, a chi ha famiglia, a chi ne ha più di una e a chi non ne ha.‬

‪Costo 90 €. Info e iscrizioni: ‪3488978694‬ / c.ilbaronerampante@libero.it