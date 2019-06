Borghetto Santo Spirito. Il giorno 10 giugno presso l’Istituto Comprensivo Val Varatella in Borghetto S.S. sono stati presentati i lavori del progetto “Insieme si cresce”.

Nato dal desiderio di migliorare l’offerta d’integrazione, di sostegno, di recupero e di potenziamento sempre nel rispetto delle “diversità” e dall’esigenza di ridurre gli svantaggi socio-culturali, il progetto è finalizzato a migliorare l’accoglienza degli alunni nella scuola e a renderne più gradevole la permanenza nei locali adibiti a mensa, con la decorazione di pannelli in polistirene dipinti dagli stessi allievi.

L’attività prevede la realizzazione in due fasi, la prima nell’anno scolastico 2018/2019 e la seconda nel 2019/2020. Nel nuovo allestimento dei locali sono stati coinvolti tutti gli alunni della scuola di Borghetto SS, sotto l’attenta guida del docente Giancarlo Zanni, artista rinomato, per la partecipazione a mostre e manifestazioni anche internazionali.

L’organizzazione del percorso didattico è opera dell’insegnante Franca Patanella che è anche l’ideatrice del progetto, sostenuta attivamente dall’associazione mamme a scuola di Borghetto SS. Proprio il sostegno convinto delle mamme ha fatto sì che il progetto potesse essere approvato dal Consiglio d’Istituto e sostenuto dall’amministrazione comunale.

La pittura ha suscitato grande interesse e passione sia nei “piccoli pittori” della scuola dell’infanzia che in quelli più grandicelli della scuola primaria e della scuola secondaria di I Grado e il lavoro di squadra ha creato uno spirito fortemente collaborativo e solidale.

Perciò oltre al valore estetico delle opere realizzate, gli alunni hanno dato vita ad una straordinaria esperienza di inclusione in cui la diversità è divenuta ricchezza in una scuola che vuole essere ogni giorno di tutti e per tutti.