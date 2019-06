Borghetto, il palazzetto dello sport intitolato a Ugo Magnetto

Borghetto Santo Spirito. In occasione della “Fe sta dello Sport”, giovedì 6 giugno il palazzetto dello sport di Borghetto verrà dedicato a Ugo Magnetto, illustre concittadino e atleta, ancora oggi unico giocatore di calcio sordomuto ad aver giocato in serie A.

“Sarà anche l’occasione – spiega il sindaco Giancarlo Canepa – per premiare il borghettino d’adozione Roberto Bressan, portiere della squadra degli ‘Insuperabili’ di Torino per il suo record di 4.000 disputate in meno di 8 anni alla media di circa 1,5 partite al giorno. Speriamo che possa coronare il suo sogno che è quello di essere convocato nella Nazionale Disabili”.

Il programma della giornata, organizzata in collaborazione con l’istituto comprensivo Val Varatella e le associazioni sportive cittadine, prevede: alle 9 il ritrovo di alunni e associazioni sportive presso il palazzetto; alle 9.15 l’inizio della “Festa dello Sport”; alle 11 il saluto delle autorità; alle 11.30 la cerimonia di intitolazione con la scopertura della targa dedicata a Ugo Magnetto e volo delle colombe; alle 12.45 premiazione di Roberto Bressan; alle 12 rinfresco; alle 16 la conclusione della “Festa dello Sport”.