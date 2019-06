Vado Ligure. Lavoratori della Bombardier in sciopero da ora sino a fino turno per bloccare le attività di omologazione propedeutiche alla consegna delle locomotive DC3.

“Come deciso durante l’ultima assemblea dei lavoratori dopo l’incontro tenutosi al Mise lo scorso 6 giugno, in assenza di una chiara indicazione circa il piano industriale in grado di dare certezze al sito, intendiamo bloccare l’attività di consegna” affermano organizzazioni sindacali di categoria ed Rsu sindacale, che hanno iniziato la protesta.

“Viene pertanto messa in campo la prima delle otto ore di sciopero proclamate”.

“Siamo ovviamente pronti ad ulteriori iniziative di mobilitazione qualora, avvicinandosi la data del prossimo incontro al Mise previsto a metà luglio, non dovessimo avere le notizie che attendiamo da tempo: certezze sui carichi di lavoro per Vado e governance del settore produzione di materiale rotabile per dare prospettive a tutti gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale” concludono sindacati ed Rsu sindacale.