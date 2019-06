Boissano, un incontro per presentare il progetto di “Controllo di vicinato e sicurezza residenziale”

Boissano. Venerdì 14 giugno alle 20.30 nella sala polivalente della protezione civile in via Pozzo a Boissano si terrà la presentazione del progetto di “Controllo di vicinato e sicurezza residenziale” elaborato dall’amministrazione comunale in sinergia con la Prefettura di Savona.

Lo scorso febbraio la giunta del sindaco Rita Olivari aveva deciso di sottoscrivere con l’Ufficio di Governo un protocollo d’intesa per l’attivazione, anche sul territorio boissanese, del progetto di “sicurezza partecipata” che prevede la creazione di gruppi di cittadini (di solito residenti tutti nello stesso quartiere) impegnati nella sorveglianza informale dei propri spazi privati e degli spazi pubblici comuni e la creazione di un vicinato organizzato e solidale.

“Nell’attivare questo progetto – spiegava qualche settimana fa il sindaco Olivari – ci siamo mossi con cautela. Per questo motivo, il comandante della polizia municipale Antonio Mattiauda ha fatto una serie di ‘interviste telefoniche’ con persone già attive nella vita del paese al fine di stilare un elenco di cittadini disponibili a collaborare con l’amministrazione. I gruppi saranno costituiti appena sottoscriveremo il protocollo d’intesa”.

A Boissano il Controllo di Vicinato avrà molteplici scopi: “I dati dei carabinieri confermano che il nostro è un paese sicuro, ma purtroppo la sicurezza percepita dai cittadini è spesso minore di quella reale. Coinvolgendo i cittadini nelle politiche della sicurezza e in parte nel lavoro delle forze dell’ordine, il Controllo di Vicinato potrà servire anche a ridurre il pericolo ‘percepito’. Ma non solo: oltre ad occuparsi di sicurezza pubblica, i gruppi permetteranno di avere sempre alta l’attenzione su diversi aspetti della nostra comunità, dalla viabilità alle allerte meteo agli eventuali situazioni di disagio sociale”.

“La sicurezza è condizione imprescindibile per garantire ai cittadini il pieno esercizio, informa individuale e collettiva, delle libertà riconosciute dal nostro ordinamento giuridico – dicono ancora dal Comune – Il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. Il tema della sicurezza riguarda ogni attività finalizzata ad assicurare il rispetto delle norme ed il miglioramento delle condizioni di vivibilità, convivenza civile e coesione sociale. A fronte dell’aumentata sensibilità ai problemi della sicurezza delle comunità interessate, è necessario pervenire all’impostazione di un sistema integrato di sicurezza in grado di affiancare gli interventi delle forze di polizia volte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con iniziative atte a favorire la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, controllo e repressione. Nel contesto di sicurezza integrata, occorre valorizzare al massimo la collaborazione con i cittadini, i quali, allo scopo di contribuire all’innalzamento degli standard di sicurezza della comunità, potranno fornire alle forze di polizia ogni informazione ritenuta utile ai fini preventivi e repressivi”.

I molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e privati rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un disincentivo per altri comportamenti illegali. I membri di un gruppo di controllo del vicinato sono invitati, durante le loro normali attività quotidiane, ad identificare le anomalie che potrebbero manifestarsi nella propria area e a segnalarle alle forze dell’ordine.