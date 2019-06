Bergeggi, ex forte militare tra i 31 immobili dello Stato in vendita in Liguria

C’è anche un ex forte militare a Bergeggi fra i trentuno immobili dello Stato in vendita in Liguria e per i quali è disponibile oltre un mese di tempo per presentare le proprie offerte e ottenerne l’aggiudicazione.

Si tratta di appartamenti, fabbricati, terreni, un oliveto terrazzato, un magazzino e, appunto, l’ex forte militare: immobili di diversa tipologia situati nelle quattro provincie di Savona, Genova, Imperia e La Spezia per un valore totale a base d’asta di circa 1,5 milioni di euro. Tra le opportunità di investimento anche due appartamenti vista mare nel borgo marinaro di Camogli.

Tutte le informazioni sull’avviso di vendita sono disponibili nella sezione Piano vendite immobili dello Stato insieme a fotografie, descrizioni e dettagli sui singoli beni e sugli altri bandi in corso. Il termine ultimo per partecipare è stabilito alle ore 16 del 24 luglio 2019. Ad aggiudicarsi i singoli lotti sarà chi avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo fissato a base d’asta.