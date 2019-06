Andora. Successo per “Supereroi per il Gaslini”, l’invasione di cosplayer mascherati dai grandi eroi dei fumetti e dei cartoni animati. Bambini entusiasti in una via Doria gremita di famiglie e genitori generosi nel donare a favore dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

L’evento è stato ideato da da Luca Marchiano e Alessia Ferrari con la collaborazione dei commercianti di Andora, Imperia e Albenga ed è organizzato dal Lions Club Andora Valle del Merula con il Patrocinio del Comune di Andora.

La serata presentata dallo showman imperiese Paolo Bianco con la collaborazione del cantante Simone Molardi ha fatto divertire grandi e piccini: record di selfie con i supereroi, da Batman all’Uomo Ragno,ma anche con il sempre amato Sbirulino. Diverse le attività ludiche proposte dagli stand tra i quali: truccabimbi, laboratorio di disegno, videogames e giochi da tavolo, con buffet messo a disposizione dai commercianti .

“Ringrazio di cuore gli amici Luca Marchiano e Alessia Ferrari che, con il prezioso contributo del Lions Club “Andora – Valle del Merula” e dei commercianti di via Doria hanno dato vita a questo straordinario evento di intrattenimento e di solidarietà. Fare divertire i nostri bambini e insieme fare del bene per i bimbi più sfortunati dell’ospedale Gaslini è un gesto che onora tutti noi andoresi – ha dichiarato Daniele Martino -. Come consigliere delegato alla Sanità, mi associo a questo nobile intento a nome di tutta l’Amministrazione comunale”.