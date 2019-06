Baseball, Cairese: risultati alterni per l’Under 15, vittoria sofferta per l’Under 12

Cairo Montenotte. Nel campionato Under 15 ormai si gioca ogni tre giorni per recuperare le partite rinviate causa pioggia. La Cairese, in trasferta, cade nel recupero infrasettimanale con il Fossano e vince domenica a Mondovì.

In gara 1 con il Fossano porta male la partenza a razzo con quattro punti segnati; partenza che appaga la Cairese e scuote i piemontesi che travolgono i valbormidesi. Risultato finale: 17 a 4.

In gara 2 partita equilibrata sino alla quarta ripresa: 2 a 2 il punteggio, grazie anche all’ ottima prova di Andrea Torterolo sul monte. Ma non è sufficiente: il Fossano è sicuramente più determinato e chiude la partita sul 6 a 3 in suo favore.

Domenica si torna in campo sul bel diamante di Mondovì. Castagneto ancora partente con Satragno dietro al piatto, Bussetti in prima base, Garra in seconda base, Andrea Torterolo in terza base, in interbase Franchelli e in campo esterno si parte con Davide Torterolo, De Bon e Buschiazzo per poi lasciare il posto a Poddine, Rozio, Baisi e Zanola, mentre Bruno si inserisce in seconda base.

Partita dominata dai lanciatori Castagneto e Bussetti che non hanno concesso alcun punto ai monregalesi; si chiude con il punteggio di 11 a 0 in favore degli ospiti.

Vittoria sofferta per la Cairese Under 12 in trasferta contro i pari età del Sanremo. I valbormidesi si schierano con Chiarlone sul monte, Perazzo dietro al piatto, Giuria in prima base, Bogliolo in seconda base, Mendola in terza base, interbase Apicella; in campo esterno si sono alternati Vaccaro, Pacenza, Ricci, Ciarlo, Sechi, De Bon e Magi.

Sanremo subito in vantaggio, 6 a 2 al quarto inning. Quando la gara sembra segnata la Cairese sposta l’inerzia della partita. Giuria prima e in chiusura Apicella, dalla pedana, bloccano le mazze matuziane; Pettinato e Gabbani si alternato a ricevere dietro al piatto, mentre in difesa si inserisce anche Luisi. È sufficiente un calo di tensione dei padroni di casa per consentire alla Cairese di pareggiare prima e, sull’onda dell’entusiasmo, di allungare portando a dieci i punti segnati, trascinati da un incontenibile Apicella. Finisce 7-10.

I prossimi impegni di sabato 14 giugno per la Cairese saranno sul diamante sanremese: alle ore 15,30 giocheranno nuovamente gli Under 12; alle ore 20,30 si affronteranno le formazioni seniores.

Nella foto sopra: Cairese e Sanremo al saluto

La formazione Under 12 della Cairese

La concentrazione nella panchina Under 15 cairese

Apicella sul monte di lancio