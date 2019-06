Bando regionale sulla sicurezza, Ardenti (Lega): “Più telecamere e prevenzione sul territorio a Savona e Albenga”

Savona/Albenga. “Più telecamere e videosorveglianza mobile, prevenzione nelle aree pedonali cittadine, sui litorali e sulle nostre spiagge. Grazie alle politiche di buonsenso adottate da Regione Liguria, in provincia di Savona ci saranno più risorse per la sicurezza dei cittadini”. Lo afferma Paolo Ardenti, vice capogruppo regionale Lega Nord Liguria – Salvini

E’ stato infatti pubblicato ieri il nuovo bando da un milione di euro per la “sicurezza integrata” che prevede un finanziamento fino a 120mila euro per i Comuni di Albenga e Savona.

“La delibera per l’avvio del bando, approvata dalla giunta regionale su proposta della vicepresidente Sonia Viale, fa seguito alla firma del Patto per la sicurezza integrata sottoscritto il 6 aprile scorso”.

“Siamo soddisfatti per il proficuo lavoro e il risultato raggiunto oggi, che ora prevede l’impegno delle amministrazioni comunali che dovranno presentare idonei progetti per il territorio”.

“Inoltre, ricordo che il Ministero dell’Interno ha già aumentato il numero degli appartenenti alle Forze dell’ordine in tutta la Liguria. Tuttavia, noi non abbassiamo la guardia. L’obiettivo è quello di continuare a combattere in modo efficace illegalità e criminalità diffusa sul territorio” conclude Ardenti.