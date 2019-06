Bando Coni: a Millesimo 139 mila euro per la riqualificazione del centro polisportivo di via Braia

Millesimo. È stata approvata giovedì 6 giugno, in conferenza unificata, la graduatoria dei progetti presentati nell’ambito del bando Coni Sport e Periferie; il Comune di Millesimo ne è uscito vincitore, ottenendo il riconoscimento di circa 139.000 euro di contributi. In totale sono stati i 11 Comuni liguri aggiudicatari.

La partecipazione a tale bando era stata resa possibile dall’alacre lavoro svolto sul finire del 2018 dall’Asd Skate Revolution, ente concessionario delle strutture sportive, in condivisione con il Comune di Millesimo; è nato così un progetto in grado di restituire alla cittadinanza, una volta terminato, un centro polisportivo con gradinate perimetrali in grado di accogliere oltre duecento persone, con spogliatoi e servizi annessi.

Ulteriore obiettivo del bando è realizzare quegli interventi necessari a rendere la struttura omologabile per i vari sport ivi praticati (in particolare pattinaggio, tennis, pallavolo, calcio a 5, basket) ed in grado di accogliere competizioni sportive ed eventi di vario genere, anche di carattere agonistico e federale.

Nel bando è prevista altresì la sostituzione degli attuali impianti di illuminazione dei campi sportivi da calcio a 11 e a 7, con Led di ultima generazione, con investimento di circa 30 mila euro, in grado di abbattere di oltre il 70% il consumo energetico attualmente sostenuto dal Comune.

Tale ulteriore, fondamentale, opera, va ad implementare le notevoli migliorie già apportate all’area sportiva con decorrenza 2015, e permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità dell’area sportivo-ricettiva di via Braia e viale Mameli, con grande beneficio per cittadini e sportivi locali.

Nella foto sopra: i tesserati dell’Asd Skate Revolution

Il prospetto dei vincitori del bando: