Ballottaggio Albenga, Toti non ne fa un dramma: “Ottimo risultato, l’equilibrio regionale non cambia in alcun modo”

Albenga. “Hanno votato i cittadini e quando decidono i cittadini è sempre un risultato da guardare con grande rispetto”. Con queste parole il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commenta il risultato del ballottaggio di Albenga.

“Il candidato del centrodestra (Gerolamo Calleri, ndr) ha fatto un ottimo risultato – sostiene Toti – in una città che era amministrata già cinque anni prima dal centrosinistra: è arrivato primo al ballottaggio, poi negli accordi per la disfida finale è andata come è andata. Credo comunque si possa essere soddisfatti. In bocca al lupo al nuovo sindaco: quando si diventa sindaci il colore politico non conta, come Regione siamo qua a disposizione per costruire dei percorsi virtuosi di sviluppo anche per quella città come lo facciamo per tutti i sindaci della Liguria”.

Toti, insomma, non fa un dramma di una vittoria che, alla luce del risultato del primo turno e soprattutto del voto delle Europee, sembrava alla portata. “Le elezioni in Liguria per il centrodestra sono state positive – spiega – abbiamo conquistato alcuni nuovi Comuni in tutte le province e mantenuto quelli che governavamo. In alcuni come Albenga gli elettori hanno scelto la continuità: non li governavamo prima, non li governiamo adesso, non mi sembra che cambino l’equilibrio regionale in nessun modo”.