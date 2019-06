Ballottaggio Albenga, i risultati sezione per sezione

Albenga. Risultato del primo turno completamente sovvertito: il ballottaggio ad Albenga ha sorriso a Riccardo Tomatis. Un risultato che è arrivato un maniera pressoché uniforme in tutte le zone della città: a parte la sezione 12, unica vera eccezione con Calleri in ampio vantaggio, in tutti gli altri seggi Tomatis ha vinto (in qualche caso con ampio margine) oppure “pareggiato”, con scarti minimi.

Di seguito i risultati nel dettaglio sezione per sezione.

Sezione 1: Calleri 99 Tomatis 176

Sezione 2: Calleri 131 Tomatis 179

Sezione 3: Calleri 266 Tomatis 335

Sezione 4: Calleri 225 Tomatis 290

Sezione 5: Calleri 253 Tomatis 272

Sezione 6: Calleri 276 Tomatis 278

Sezione 7: Calleri 198 Tomatis 257

Sezione 8: Calleri 282 Tomatis 315

Sezione 9: Calleri 269 Tomatis 324

Sezione 10: Calleri 235 Tomatis 224

Sezione 11: Calleri 268 Tomatis 243

Sezione 12: Calleri 394 Tomatis 215

Sezione 13: Calleri 212 Tomatis 242

Sezione 14: Calleri 243 Tomatis 282

Sezione 15: Calleri 243 Tomatis 244

Sezione 16: Calleri 286 Tomatis 203

Sezione 17: Calleri 277 Tomatis 282

Sezione 18: Calleri 317 Tomatis 301

Sezione 19: Calleri 282 Tomatis 234

Sezione 20: Calleri 283 Tomatis 309

Sezione 21: Calleri 213 Tomatis 259

Sezione 22: Calleri 154 Tomatis 199

Totale: Calleri 5406 Tomatis 5663, divario di 257 voti