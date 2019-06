Ballottaggio Albenga, alle ore 19 affluenza al 45,04%: si vota fino alle 23:00

Albenga. E’ stato reso noto il secondo dato relativo all’affluenza alle urne per l’atteso ballottaggio ad Albenga che vede in lizza i due candidati sindaco Riccardo Tomatis, sostenuto dalle liste “Con Albenga”, “Insieme per il Futuro” e “Progetto Comune”, e Gerolameno Calleri sostenuto dalle forze politiche del centrodestra.

Alle ore 19:00 l’affluenza è del 45,04%, in calo rispetto al primo turno delle elezioni comunali ingaune, quando alla stessa ora la percentuale di votanti era stata del 56,8%.

Si conferma, quindi, il calo fisiologico che tendenzialmente si registra a tutti i ballottaggi, previsti per i comuni sopra i 15 mila abitanti nei quali al primo turno non viene raggiunta dai candidati sindaco la soglia del 50% + 1 dei voti.

Si potrà votare fino alle ore 23:00 di questa sera, in seguito inizieranno gli scrutini delle schede. L’elettore deve presentarsi al suo seggio munito di tessera elettorale e documento di identià valido.

La scheda presenterà il nome dei due candidati sindaco e sotto il simbolo delle tre liste a loro sostegno: per la scelta del prossimo sindaco di Albenga basterà indicare la preferenza indicando il nome del candidato sindaco.

Stando a quanto riportato dai seggi, le operazioni di voto sono state fino ad ora regolari: nella cittadina albenganese sono presenti 22 sezioni, 19.348 i cittadini chiamati alla scelta del prossimo sindaco di Albenga.

In mattinata avevano votato entrambi i candidati sindaco, Riccardo Tomatis e Gerolamo Calleri: il primo nel seggio numero 4 di via degli Orti ad Albenga intorno alle ore 10:00, mentre il secondo alle 9:40 presso il seggio di via Partigiani, nella frazione di Leca d’Albenga.