“Ballata per Genova”, distribuiti 3500 biglietti in poche ore: Pausini e Antonacci si esibiranno in collegamento da Roma

Genova. Distribuiti tutti in poche ore i biglietti gratuiti per il concerto di venerdì 14 giugno, la “Ballata per Genova” che vedrà la partecipazione di molti artisti in piazzale Kennedy a 10 mesi dal crollo del Ponte Morandi e che, attraverso la diretta televisiva, unirà ancora una volta tutta Italia in un grande abbraccio alla città.

Nel point in piazza De Ferrari questa mattina è stato esaurito entro mezzogiorno il blocco da 2500 biglietti a disposizione di Regione Liguria; altri mille biglietti, mandati dai tre Iat del Comune che procedono parallelamente alla distribuzione, sono finiti entro le 16. La distribuzione prosegue fino a esaurimento negli Iat fino alle 18:20 (in aeroporto fino alle 20).

“I genovesi e i liguri rispondono sempre – ha commentato l’assessore alla cultura Ilaria Cavo – i biglietti distribuiti in poche ore sono la dimostrazione della voglia di presenza e di condivisione, in un momento speciale per la città. Siamo felici di poter regalare questo grande concerto per la sera del 14 giugno. Un grazie oggi al personale di Regione liguria e di Liguria Digitale impegnato nella distribuzione al point”.

Intanto Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno voluto chiarire che non potranno essere presenti fisicamente nella città della Lanterna (come da tempo avevano fatto sapere agli organizzatori), ma che lo faranno in collegamento da Roma.

“Io e Biagio Antonacci – scrive la cantante sui social – siamo stati invitati a partecipare al programma tv Rai #BallataPerGenova. Un mese fa abbiamo dovuto declinare l’invito perché sapevamo già di essere impegnati per le prove del tour e per la prova generale della festa del fan club a Roma che è da mesi confermata per il 15 giugno. In questi giorni siamo impegnati nell’allestimento del nostro tour che coinvolge più di 100 persone e non potremo essere fisicamente presenti in piazza a Genova. Sono per noi gli ultimissimi giorni per provare il nostro spettacolo al quale stiamo lavorando da mesi, e lavoreremo ancora tantissimo fino all’ultimo giorno prima del debutto. Avendo visto il nostro annuncio tra gli ospiti dello show tv, anche se la produzione sapeva che non saremmo stati presenti, abbiamo deciso di omaggiare tutti i genovesi con un collegamento da Roma direttamente dal palco del nostro show, in questo modo ci saremo anche noi! Faremo una performance esclusiva pensata per l’occasione, per farvi arrivare tutto il nostro Affetto! Laura & Biagio”.