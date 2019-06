Autostrade, tutti i cantieri dal 24 al 30 giugno

Liguria. Dal 24 al 30 giugno sui tronchi della A6 Torino-Savona e della A10 Savona-Ventimiglia di competenza dell’Autostrada dei Fiori saranno presenti cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico. Di seguito l’elenco.

Sulla A6 in direzione Savona: tra Marene e Fossano restringimento della carreggiata con una corsia disponibile dal chilometro 42+792 al chilometro 43+440 sud, per lavori di completamento e ripristino delle normali condizioni di viabilità della carreggiata sud del viadotto Generale Franco Romano a seguito della rimozione della deviazione di carreggiata; in corrispondenza del ponte di San Giovanni saranno disponibili due corsie di marcia a partire dal chilometro 43+440 circa; tra Ceva e Millesimo: deviazione della carreggiata dal chilometro 82+450 al chilometro 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 21 giugno al 4 novembre.

In direzione Torino: tra Millesimo e Ceva restringimento della carreggiata dal chilometro 83+550 al chilometro 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dal 21 giugno al 4 novembre.

Sulla A10 in direzione Francia: tra Borghetto e Albenga dal chilometro 80+650 al chilometro 81+200 chiusura della corsia di marcia per installazione assorbitore d’urto su cuspide uscita Albenga dal 24 giugno al 28 giugno.