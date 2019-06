Ata Spa, dal tribunale c’è l’omologa al piano concordatario

Savona. Fumata bianca per Ata dal tribunale di Savona. Dopo giorni di attesa, questa mattina, da palazzo di giustizia è infatti arrivata l’omologa al concordato preventivo che era stato presentato dall’azienda partecipata del Comune nei mesi scorsi.

Dopo il parere favorevole del commissario giudiziale Giampaolo Provaggi, quindi, non sono arrivate sorprese: il collegio della sezione fallimentare del tribunale ha dato via libera al piano presentato dall’azienda (che era assistita dall’avvocato Alain Barbera e dallo studio Galletto) . Una proposta che, come si legge nel provvedimento dei giudici, è ritenuta “ragionevole, fondata su dati realistici e che i risultati previsti debbono ritenersi ragionevolmente conseguibili nei modi e nei tempi indicati come ben argomentato nella relazione ex art. 180 L. Fall”.

L’ottimismo che filtrava dopo l’ultima udienza da parte del presidente di Ata spa, Alessandro Garassini, e dell’ad della partecipata, Matteo Debenedetti (anche alla luce del voto favorevole al piano del 69% dei creditori e del parere del commissario giudiziale), la settimana scorsa, è stato quindi confermato oggi.