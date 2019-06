Ata e ora?

Mentre lavoratori e lavoratrici di ATA stanno aspettando di conoscere la scelta del Tribunale sull’omologazione del concordato fallimentare e noi cittadine e cittadini di Savona vorremmo sapere in primo luogo:

a) quando il consiglio di amministrazione se ne andrà ?

b) l’azienda sarà commissariata? Quale programma di attività sarà varato?

In secondo luogo vorremmo sapere anche ammettendo(ne abbiamo molti dubbi) che la privatizzazione del servizio possa avere un senso :

a) verranno individuati prioritariamente gli indirizzi di riduzione e riuso dei rifiuti?

b) si delineerà finalmente una linea di riduzione della quantità di rifiuti raccolti avviando una differenziata spinta e porta a porta?Su tale punto si vuole precisare che da tempo abbiamo segnalato con un esposto alla Corte dei Conti la situazione savonese e il mancato raggiungimento degli obiettivi di legge negli anni passati come possibile causa di responsabilità.

c) si procederà a individuare una modalità di tassazione,che porti anche gradualmente a pagare ciò che effettivamente si produce?

d) cosa si penserà di fare dell’indifferenziato o finalmente si punterà ad un sistema di raccolta a rifiuti zero?

Ci spieghi Sig.ra Sindaca prima di chiedere per l’ennesima volta che ve ne andiate perche’ Savona non merita di affondare nella spazzatura a grande velocità.

Danilo Bruno