Arriva la nave. Che paura la nave.

Arriva la nave nella mia bella città

Mio Dio, mio buon Dio, che paura mi fa.

Arriva la nave e solca il mio mare

Arrivano gli invasori, cosa possiamo fare?

Son neri, son sporchi, fottuti bastardi

Mio Dio, mio Buon Dio, dovremmo fucilarli.

Ma con tutti i posti al mondo perché proprio qua?

Che qui tutto va bene, siam ricchi e pasciuti

A pane e civiltà qui siamo cresciuti.

Col crocefisso nella destra e la Costituzione nella sinistra

Siamo migliori, siam superiori,

da qualsiasi punto di vista.

saremo pieni di Zulù, ormai si sa

che spacciano, rubano, ci tolgono il lavoro

e noi che siam perfetti lo cederemo a loro.

Che qui nessuno uccide, stupra, ruba né ammazza

Siam tutti buoni, prerogativa della razza.

Arriva la nave nella mia bella città

Dovevano affondarli prima di arrivare qua

Uomini, bambini, donne col pancione

Seppelliteli in mare, non sono persone.

Lasciateli soli, che vadano alla deriva,

che il mare li prenda, che il sole li uccida.

E se neanche questo servirà a tenerli lontano

Un proiettile in fronte , o mio Capitano.

