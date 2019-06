Domani, mercoledì 19 giugno, arriva a Pietra Ligure il “truck” di “Viaggio in Liguria – Il Tour”, l’iniziativa estiva per valorizzare le eccellenze del territorio.

“L’itinerario, partito da piazza De Ferrari venerdì scorso e che dopo ventotto appuntamenti si concluderà al Porto Antico giovedì 1 agosto, fa la sua prima tappa proprio nella nostra cittadina, offrendo un’importante vetrina per le nostre tante eccellenze, dall’artigianato, all’enogastronomia, al turismo. Il grande palcoscenico, allestito in un truck di 18 metri, si aprirà in piazza Castello” afferma Luigi De Vincenzi.

“Al centro della scena Pietra Ligure e il suo territorio, vissuto e raccontato attraverso la voce e il coinvolgimento di molti nostri concittadini, in tutte le sue meraviglie, dall’arte, al paesaggio, alla cucina, alle tradizioni”.

“Alle 12.00, come primo cittadino, farò gli onori di casa raccontando quanto Pietra Ligure può offrire in termini di bellezza, eccellenza, accoglienza ed ospitalità”.

Prima e dopo, moltissimi gli appuntamenti che si avvicenderanno per tutta la giornata. Si parte alle 7.00, con un tour in compagnia del vice sindaco Daniele Rembado alla scoperta dei caruggi, del centro storico e delle sue curiosità; si prosegue intorno alle 13.00 con uno show cooking in un ristorante pietrese con la preparazione di un piatto della nostra tradizione; nel pomeriggio si alterneranno sul palco commercianti, albergatori, ospiti istituzionali e personalità del mondo sportivo e culturale, tra cui gli Infioratori di Ranzi che allestiranno un piccolo laboratorio dedicato all’Infiorata; ancora in tema culinario, nel tardo pomeriggio tappa all’antico forno “Da Virginia” per seguire la preparazione della famosa e storica farinata, per chiudere in bellezza con lo spettacolo serale di cabaret di Daniele Raco e tanta musica e divertimento.