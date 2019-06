Arpal: attesi forti venti, mare mosso e temperature africane

Liguria. Come già preannunciato nei giorni scorsi, domani venerdì 14 giugno, la Liguria sperimenterà una temporanea rimonta dell’anticiclone subtropicale che comporterà l’afflusso di aria calda. Questo aspetto, unito all’effetto di venti di caduta al suolo, provocherà un sensibile aumento delle temperature e condizioni di disagio per caldo su molte zone con valori massimi localmente prossimi a 35 gradi.

Ma non solo: per la giornata di domani sono attesi venti forti settentrionali di caduta a Ponente (o Favonio), da Est/Sud-Est a levante, con raffiche fino 60-70 km/h sui rilievi e lungo le coste. Le raffiche cominceranno a farsi consistenti soprattuto nelle ore pomeridiane. “Il vento di Favonio si verifica quando un flusso di aria incontra una catena montuosa (ad esempio Alpi ed Appennini). Dal lato sopravvento della catena montuosa l’aria risalendo condensa il vapore al suo interno favorendo la formazione di nubi e precipitazioni (questo viene anche detto effetto stau). Nel versante opposto, quindi sottovento, l’aria una volta superate le creste, scende verso il basso riscaldandosi per effetto dell’aumento di pressione e per l’attrito con il suolo diventando calda e secca. In questo modo, con l’arrivo del Favonio si verificano sovente aumenti di temperatura e crollo dei valori di umidità” spiegano da Arpal.

Inoltre, nel savonese e nel ponente per la giornata di venerdì 14 giugno è atteso mare mosso in aumento a molto mosso; a levante inizialmente poco mosso, in aumento a mosso in serata.

Sabato 15, invece, il cielo sarà nuvoloso sulla parte centrale della regione per nubi basse marittime (con valori di umidità medio alti), irregolarmente nuvoloso altrove con schiarite più ampie nel pomeriggio. In seguito ritorno a condizioni soleggiate con temperature nella norma.