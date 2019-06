Area crisi Savona, Ripamonti (Lega): “Bene approvazione di Invitalia al finanziamento di Cartiere Carrara”

Cairo Montenotte. “Esprimo soddisfazione per la notizia dell’approvazione di Invitalia al finanziamento di Cartiere Carrara”. Ad affermarlo Paolo Ripamonti, senatore della Lega, vice presidente commissione Industria, Turismo e Commercio del Senato.

“In questi mesi, – ha proseguito, – ho avuto modo di occuparmi personalmente e in sede di Commissione Industria al Senato della situazione dell’area di crisi complessa del savonese, seguendo l’evolversi della situazione e questa rappresenta senza dubbio un’ottima notizia: a contatto con Invitalia ho trovato validi interlocutori, per un rapporto all’insegna di disponibilità e professionalità”.

“L’impegno per il rilancio del tessuto economico del territorio prosegue: a breve sarà programmato un incontro con Invitalia sul savonese da tenersi entro la metà di giugno, per fare il punto della situazione e individuare ulteriori prospettive e opportunità per le imprese”, ha concluso.