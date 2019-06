Savona. Doppio appuntamento di rilievo per il tiro con l’arco savonese nei giorni scorsi. E doppie soddisfazioni in arrivo per gli arcieri locali.

A San Bartolomeo, domenica 2 giugno, Sara De Martino ha vinto la gara 3D, che è stata anche il suo debutto assoluto. Per lei un primo posto tra le Under 20 che fa veramente ben sperare: “se l’alba è luminosa…” è l’unico commento della società.

Foto 3 di 8















Al Trofeo Coni, poi, un secondo posto tra le squadre. Formazione tuttavia rimaneggiata, con a riposo alcuni dei più talentuosi, già qualificati per il Trofeo Pinocchio.