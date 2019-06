APM Terminals Vado Ligure alla Genoa Shipping Week 2019

Vado Ligure. Genova è pronta ad accogliere la 4° edizione della Genoa Shipping Week, un evento biennale che riunisce operatori portuali, marittimi e logistici provenienti da tutto il mondo. Dal 24 al 30 giugno, la città ospiterà iniziative, eventi divulgativi e approfondimenti tecnici rivolti al settore e pensati per promuovere la cultura portuale in città: workshop e seminari, open day di storiche realtà portuali, momenti istituzionali, serate di gala ed eventi sportivi per favorire le relazioni e il networking.

In particolare, nell’ambito di questa importante settimana di eventi, APM Terminals Vado Ligure è Silver Sponsor della 11° Edizione di “Port&ShippingTech”, la main conference in programma i giorni 26, 27 e 28 giugno, forum internazionale sull’innovazione e la cooperazione per lo sviluppo del cluster marittimo del Mediterraneo.

APM Terminals parteciperà attivamente al forum con due interventi. Il primo, incentrato sull’innovazione tecnologica nel nuovo terminal Vado Gateway, sarà nel corso dell’evento “#TECHNOLOGY TREND DEL SETTORE MARITTIMO-PORTUALE”, giovedì 27 giugno dalle 9 alle 18 presso Palazzo San Giorgio – Sala del Capitano: tra i relatori Raffaello Cioni, Chief Operating Officer di Apm. Il secondo intervento, a cura di Claudio Costa (Head of Health Safety Security Environment), si intitolerà “Safety Differently” e sarà contenuto nell’evento “#MARITIME SAFETY: LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLE ATTIVITÀ IN AMBITO MARITTIMO E PORTUALE” di venerdì 28 giugno, dalle ore 9 alle 13 presso Palazzo Ambrogio Di Negro in Banchi – Salone di Rappresentanza.