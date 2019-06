Anzianotti Beach Tour … aspettando Jova

Ormai ci siamo: luglio è arrivato e con lui partono due tour veramente speciali.

Uno degli artisti che amo di più, Jovanotti, debutta Sabato 6 Luglio a Lignano Sabbiadoro con il suo Jova Beach Party. Molto più di un concerto, molto più di uno spettacolo … JOVA BEACH PARTY è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un happening per il nuovo tempo. JOVABEACH È IN SPIAGGIA. C’è il mare, la musica, la gente, la vita.

Come sapete, la festa sarà anche qui, ad Albenga sabato 27 luglio.

L’altra bellissima tournée che debutta nei prossimi giorni è l’ANZIANOTTI BEACH TOUR.

Esattamente così, quei matti dei miei amici del gruppo Stavolta mia moglie mi manda a Funk si sono ispirati al celebre tour di Jovanotti per dare il nome alla tournée 2019.

Molto più di un concerto, molto più di uno spettacolo … ANZIANOTTI BEACH TOUR è un gruppo di “anzianotti” irriverenti che si diverte sul palco per strapparci il sorriso facendo del bene.

Il gruppo musicale, testimonial esclusivo dell’Associazione Bastapoco Onlus con sede ad Albenga, compie 10 anni di attività e festeggia con questo nuovo tour.

Dieci anni di storia. Ricordo perfettamente quando esordirono con il loro primo cd.

La band SMAF (Stavolta mia moglie mi manda a Funk) sa coniugare in modo brillante il ritmo e la potenza della musica “soul” con il cabaret e fa musica molto seriamente, senza prendersi mai troppo sul serio.

Un mix di umorismo, comicità e cabaret con musicisti di ottimo livello, che condensa nel proprio sound tutto il meglio della “black music”: il soul, il rhythm’n’blues, il rock’n’roll e lo ska.

Il gruppo Stavolta mia moglie mi manda a funk è nato dall’idea di Marco Ghini di tornare sul palco dopo anni di assenza dovuti a impegni professionali e famigliari.

“La voglia era tanta! Chiamai Rossano (Giallombardo – ndr) e gli spiegai il progetto che avevo elaborato. Volevo creare “la Band della Riviera”, dove oltre alla musica avremmo puntato sull’ironia, prendendo spunto dai personaggi che da anni vedevamo gravitare nelle stagioni estive rivierasche: il turista di Torino, il bagnino, le mamme con i bimbi al mare, i commercianti liguri etc.

L’idea di questa band era comunque legata ad un progetto molto più importante: impegnarsi a suonare a scopo benefico. Rossano si tuffò a pesce nel progetto. Scrissi di getto i primi due brani: la storia dell’uomo sposato che finito di lavorare passa a prendere l’aperitivo con gli amici e si “scorda” di rientrare a casa (Stavolta mia moglie mi manda a funk) e la storia del classico bagnino svogliato durante il giorno ma sempre molto attento a cogliere l’attimo con le belle mamme in vacanza senza i mariti (il bagnino dei bagni Lino).

Fu così che proprio il primo brano diede anche il nome al gruppo. E siamo un gruppo che ha inventato un genere musicale: il ritmo creatino (creativo, ma un po’ cretino).”

Così Marco Ghini racconta l’inizio di questa avventura, partita in parallelo con Bastapoco Onlus, l’Associazione di volontari che si occupa di fornire sul territorio un supporto concreto alle persone affette da patologie oncologiche e ai loro famigliari, in ausilio, integrazione e sinergia ai servizi della struttura pubblica già esistenti.

Oggi la band è così composta: Marco Ghini – voce, Matteo Marsella – basso, Marco Babboni – batteria, Max Maloberti – tastiere, Rossano Giallombardo – chitarra, Nico Lo Bello – tromba, Raffaele Esposto – sax tenore-contralto.

Pensate che alcuni di questi ragazzacci, quando ancora non facevano parte della band, si sono esibiti nel carcere di Imperia. Si tratta di molti anni fa, nel 1993, e solo successivamente capitò ad artisti più noti.

Raccontano che fu difficile poter accedere alle aree del carcere, ma ancor di più uscirne, una volta che il direttore del carcere sentì le canzoni!

Non voglio “spoilerarvi” dettagli sull’ANZIANOTTI BEACH TOUR, che verranno diffusi la prossima settimana. Quindi sarà un’altra estate di allegria, musica, canzoni e … buone azioni.

Non perdete l’opportunità di divertirvi … facendo del bene!

