Albenga. Una cena con gli amici in riva al mare, vista isola Gallinara, per prepararsi al meglio alla nuova avventura e, perchè no, telefono alla mano (quasi tutta la sera), per mettere magari a punto alcune delle tante trattative di mercato che stanno tenendo banco in questi giorni in casa Inter.

Stiamo parlando del neo allenatore della compagine meneghina a tinte nerazzurre Antonio Conte che, in attesa del ritiro a Lugano, previsto dal 7 al 14 luglio, che sancirá l’inizio della stagione interista, si è concesso una sortita in Riviera, e piú precisamente ad Albenga.

Ieri sera, cena a base di pesce alla Trattoria del Mare di Gaetano Camiolo, in via Buonarroti. Definito “molto disponibile, gentile e alla mano” dal titolare, Conte ha riso e scherzato, ma senza mai ovviamente toccare, almeno direttamente, il tasto Inter.

Una prima “visita” alla quale potrebbero seguirne altre, vista la soddisfazione palesata dall’allenatore leccese ad amici e presenti nei confronti del locale e della Città delle torri. Tornerà dunque, ma al momento non è dato sapersi quando. Quel che é certo, invece, è che la nuova avventura sulla panchina dell’Inter prenderà il via tra poco piú di una settimana.