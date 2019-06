Andora. Quasi quattrocento pattinatori in pista e grande successo per la quinta edizione del trofeo interregionale Libertas Le Farfalle.

Un gran numero di atleti protagonisti di un fine settimana che ha visto anche molti pattinatori andoresi conquistare il podio.

Soddisfazione per le due società organizzatrici, Skating Fly Andora e Skating Club Andora, che anno dopo anno si sono prodigate per la buon riuscita dell’evento sportivo fino al raggiungimento del boom di iscrizioni di quest’anno.

Notevoli anche i risultati sportivi per le due società locali con ben ventitré piazzamenti sul podio per lo Skating Fly e dieci per lo Skating Club, con immenso orgoglio delle allenatrici Francesca Airoldi e Sara Navacchi.

Hanno conquistato la medaglia d’oro Matilda Angelica Croce, Nicole Esposito, Alessia Giudici, Sara Di Poto, Bianca Berio, Alessia Ermia, Daria Dellerba, Serena Malaj, Nicole Barnato, Yousra Dani, Aurora Malaj, Vittoria Manfredi Airoldi, Ludovica Manfredi Airoldi, Palina Abalevich, Simone Eufrasio, Camilla Corio, Aurora Romano.

La medaglia d’argento è stata ottenuta da Elisa Michelis, Sofia Di Lauro, Marta Ferrari, Corinna Costa, Cecilia Govoni, Elisa Rinaldi, Martina Hodaj, Matilde Vittore, Daniela Ferrero, Sofia Papaleo, Selene Eufrasio.

Medaglia di bronzo per Alina Warneke, Paola Tauro, Martina Ricciardi, Beatrice Calvi, Maura Pili.

Hanno sfiorato il podio Sara Caprarella, Sara Alongi, Kendra Regis, Beatrice Torielli, Emma Amico, Viola Trevia, Camilla Ventura, Ludovica De Matteis, Mognaschi Letizia, Aurora Anselmi, Virginia Giupponi, Basma Dani, Annamaria Cirio, Alessandra Vittore, Alessia Trucco.