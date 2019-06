Andora, piccoli assessori al lavoro: gli alunni delle scuole di Molino Nuovo ricevono le deleghe dal sindaco

Andora. Gli alunni della classe quinta della scuola di Molino Nuovo di Andora, accompagnati dalla maestra Maria Toscano, hanno visitato gli uffici comunali. Gli studenti sono stati ricevuti dal sindaco Mauro Demichelis, dal vice sindaco Patrizia Lanfredi e dall’assessore alla pubblica amministrazione Maria Teresa Nasi.

Dopo aver fatto molte domande al primo cittadino sull’attività della giunta e del consiglio comunale hanno ricevuto da Demichelis le deleghe di piccoli assessori che li incaricano di compiere facili impegni mirati alla promozione e alla tutela dell’ambiente, della cultura locale e delle tradizioni agricole: avranno il compito di ricercare vecchi proverbi andoresi, di scoprire i sentieri dell’entroterra o le ricette della nonna fatte con i prodotti tipici della piana di Andora. Gli studenti hanno anche fatto un giro negli uffici comunali per comprendere meglio il funzionamento della macchina burocratica e amministrativa.

“E’ importante sviluppare il senso civico dei bambini facendo capire loro quanto è importante il senso di appartenenza ad una comunità, il rispetto per i beni pubblici e il lavoro compiuto dagli uffici per garantire servizi essenziali per i cittadini – ha detto il primo cittadino di Andora – I bambini hanno dimostrato un sincero interesse per il lavoro del consiglio comunale e della giunta. Ringrazio tutti gli insegnanti andoresi che si adoperano per avvicinare i giovani alle istituzioni”, ha dichiarato Mauro Demichelis.