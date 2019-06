Andora, la dottoressa Torre confermata segretario comunale

Andora. La dottoressa Mariacristina Torre è stata confermata segretario comunale del Comune di Andora. La sua nomina è stata il primo atto firmato dal sindaco Mauro Demichelis dopo la rielezione alla guida del Comune ponentino. Il primo cittadino non ha voluto attendere la scandenza di prassi dei 120 giorni per rinnovare la sua fiducia al funzionario che lo affianca dal marzo 2015 e che dal 2016 ha seguito la formazione dell’Unione Valmerula e Montarosio.

“In questi anni, con la sua professionalità la dottoressa Mariacristina Torre ha dato un grande contributo al raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si era prefissa – ha detto il sindaco di Mauro Demichelis –. Una competenza e dedizione messa al servizio del Comune in equipe con i Dirigenti, fondamentale per la rapida soluzione anche di emergenze inattese come la scuola a rischio crollo e la riorganizzazione del lavoro dell’ente secondo moderni criteri di efficacia ed efficienza”.

La dottoressa Torre è Segretaria dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio e precedentemente è stata titolare della segreteria convenzionata dei Comuni di Ospedaletti, Vallebona e Perinaldo.

Nella sua carriera la dottoressa Mariacristina Torre, ha ricoperto anche la funzione di direttore generale e ha assunto la responsabilità di settori chiave come gli uffici Personale, Servizio Finanziario, Edilizia Privata ed Urbanistica.