Andora, ecco il primo consiglio comunale del “Demichelis Bis”

Andora. Primo consiglio comunale dopo la rielezione a sindaco di Andora per Mauro Demichelis che, ieri sera, a Palazzo Taliaferro, ha prestato giuramento davanti all’assemblea formata dai consiglieri di Maggioranza Patrizia Lanfredi, Fabio Nicolini, Marco Giordano, Maria Teresa Nasi, Daniele Martino, Paolo Rossi, Ilario Simonetta, Corrado Siffredi e da quelli di minoranza Flavio Marchiano, Michele Carofiglio, Rosella Porcella e Roberto Ardissone.

Ilario Simonetta è stato designato capogruppo di maggioranza di Andora più, mentre Flavio Marchiano è quello di Insieme per Andora. I lavori sono stati introdotti dal rieletto sindaco Demichelis.

“I cittadini hanno scelto la squadra che tanto si è impegnata nel precedente mandato e che ha saputo realizzare molti progetti, attuando un nuovo modo di amministrare, più vicino al cittadino, – ha detto Demichelis. – Gli andoresi con il loro voto hanno fatto una scelta chiara, convinta e decisa. Il 65 per cento di consensi conferma che la strada percorsa è gradita. È nota la mia disponibilità ad accogliere le proposte concrete che portino vantaggio ai cittadini.Pertanto mi rivolgo alla Minoranza. La campagna elettorale è finita, ora è tempo di lavorare. Se vorrete, potremo farlo insieme per il bene di Andora”.

Proposta ben accolta dalla Minoranza di Insieme per Andora, per voce di Marchiano: “La nostra sarà un’opposizione collaborativa, propositiva cercando di portare avanti anche i punti del nostro programma, ma anche migliorativa, portando la nostra esperienza, ma anche di opposizione quando gli interessi non dovessero collimare ed essere allineati con il nostro obiettivo che è il bene di Andora. Come ha detto il sindaco c’è molto da fare e lo faremo all’insegna della cortesia, solidarietà e onestà. Rinnoviamo quindi i migliori auguri al rieletto candidato sindaco Mauro Demichelis”.

Il consiglio, poi, ha votato anche per individuare il presidente del consiglio comunale alla cui carica è stato eletto il consigliere di maggioranza, Daniele Martino.

“Siamo nel luogo dell’ascolto, della proposta per dare soluzioni e risposte ai cittadini di cui siamo al servizio e che in questa aula si devono sentire rappresentanti e parte di una comunità coesa e unita – ha detto il neo eletto Presidente Daniele Martino – Condurrò i lavori con spirito davvero aperto a tutti e contro nessuno” – ha concluso Martino ringraziando Manuela Marchiano per il lavoro svolto, nel precedente mandato, come Presidente del consiglio comunale”.