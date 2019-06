Ancora cantieri su A10 e A6: altra settimana di traffico e disagi

Ponente. Ancora cantieri su A10 e A6 nella settimana al 10 al 16 giugno, con conseguenze inevitabili per il traffico: previste, quindi, ancora code e forti disagi per automobilisti e viaggiatori, in entrambe le direzioni.

Ecco i cantieri del tronco A10 – Savona – Ventimiglia – Confine di Stato:

Direzione Italia (carreggiata Sud), tra Spotorno e Savona dal km 52+260 al km 49+375 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Fornaci dal 10 al 14 giugno. Tra Finale Ligure e Spotorno dal km 58+015 al km 56+275 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Carpanea, sempre dal 10 al 14 giugno.

Direzione Francia (carreggiata Nord), tra Albenga e Andora dal km 87+390 al km 90+330 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento gallerie Vallon d’Armè dal 10 al 14 giugno. Tra Andora e San Bartolomeo dal km 95+330 al km 99+240 carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Colle Dico, ancora dal 10 al 14 giugno.

Ecco invece i cantieri del tronco A6 – Torino-Savona:

Direzione Savona, tra Ceva e Millesimo: deviazione della carreggiata dal km 82+450 al km 83+550 sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, dalla data odierna al 4 novembre prossimo.

Direzione Torino, tra Millesimo e Ceva: restringimento della carreggiata dal km 83+550 al km 82+450 nord, in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell’impalcato del viadotto Mollere Sud, fino al 4 novembre.

Per questi due cantieri gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

Inoltre, nell’ambito dei lavori programmati per interventi di rifacimento della pavimentazione dello svincolo sulla S.P. 453 ecco le misure adottate: chiusura entrata per veicoli diretti ad Albenga e ad Alassi dalle ore 18:00 di lunedì 10 giugno alle ore 4:00 di martedì 11 giugno; dalle ore 18:00 di martedì 11 alle ore 4:00 di mercoledì 12 giugno.

E ancora: chiusura uscita per veicoli provenienti da Alassio dalle ore 18:00 di mercoledì 12 giugno alle ore 4:00 di giovedì 13 giugno; chiusura uscita per veicoli provenienti da Albenga dalle ore 18:00 di giovedì 13 giugno alle ore 4:00 di venerdì 14 giugno.

Le misure potranno subire variazioni a seconda del maltempo o di un possibile anticipo nella conclusione dei lavori.