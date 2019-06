Savona. Si è concluso il 17° campionato nazionale di nuoto Csi: dal 22 al 26 maggio la piscina olimpionica di Lignano Sabbiadoro ha visto scendere in acqua 1.261 atleti provenienti da tutta Italia con cuffie di 77 differenti società sportive tra le quali, per la Liguria, anche l’Amatori Nuoto Savona presente con nove atleti accompagnati dall’allenatore Massimo Grenno che, come di abitudine, li segue e li sprona bracciata dopo bracciata.

I primi a tuffarsi giovedì mattina, dopo la emozionante cerimonia d’apertura, sono stati i ragazzi dei 100 dorso con Patanè Alice, Lemasson Arianna e Carrega Davide (in finale) seguiti da Bruzzone Lucrezia nei 50 farfalla per i quali nel pomeriggio ha disputato la finale e gareggiato nei 50 stile libero insieme, per la categoria Esordienti B, a Rapisarda Marica e, categoria Ragazzi, Patanè Alice, Schena Arianna, Carrega Davide e Mesturini Alessandro (in finale) categoria Juniores.

Il giorno seguente sono scesi in acqua per i 200 stile libero Mesturini Alessandro conquistando la finale e le ragazze Lemasson Arianna, Schena Arianna e Pinna Sofia seguite da Bruzzone Matilde nei 50 rana e 100 rana nel pomeriggio.

Il sabato mattina entrano in vasca per prime nei 100 stile libero Rapisarda Marica (in finale), Schena Arianna, Pinna Sofia e Bruzzone Lucrezia (la finale nel pomeriggio); 50 dorso per Rapisarda, Patanè, Bruzzone Matilde e Lemasson.

Le gare individuali si concludono sabato pomeriggio con i 200 misti che vedono impegnati Pinna Sofia e Mesturini Alessandro.

A conclusione della manifestazione sono state le staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista che hanno visto protagoniste Pinna, Lemasson, Bruzzone, Schena, Patanè, oltre allo Staffettone delle Regioni che ha visto impegnate nella rappresentativa ligure Bruzzone Lucrezia e Bruzzone Matilde che hanno conquistato il bronzo.

Quattro intense giornate di gare in un clima di festa e partecipazione come insegnato e voluto dal coach Grenno che orgogliosamente, risultati alla mano, sottolinea le ottime prestazioni (hanno tutti migliorato i propri tempi personali) dei suoi ragazzi: Bruzzone Lucrezia oro nei 100 stile libero, bronzo nei 50 stile libero, bronzo nella staffetta, sesto posto 50 farfalla; Mesturini Alessandro argento nei 200 misti e bronzo nei 200 stile libero; Bruzzone Matilde bronzo nella staffetta; Carrega Davide in finale sesto posto nei 100 dorso; Rapisarda Marica in finale sesto posto nei 100 stile libero, sesto posto 50 stile libero.

Nel video: Matilde Bruzzone portabandiera della Liguria