Altare. Da questa mattina, presso il monastero induista di Altare, si tiene una serie di appuntamenti con ambientalisti, medici ed esperti di joga per festeggiare la giornata internazionale della cura.

“L’India non ha abbandonato la scienza, ci si cura con i farmaci e si insegna yoga ai medici – viene spiegato in merito al Paese patria dell’induismo – la cura si pone come fil rouge in grado di unire ambiti apparentemente molto distanti tra loro, ma in verità complementari gli uni agli altri: l’antica disciplina dello yoga, le scienze mediche, l’osservazione e la protezione dell’ambiente e della natura nel suo complesso”.

Nel corso dei vari interventi si è parlato della crisi ambientale che stiamo vivendo, dell’alienazione, della violenza; si è elogiata la cura che occorre avere nei confronti della Terra che “sta soffrendo perché l’uomo non si rende conto di essere parte della natura, vedendola esteriore a se stesso. Noi siamo la Terra”.

Alla giornata intitolata “Tra etica della cura e cura della Terra” hanno partecipato l’Unione Induista italiana e tanti ospiti tra cui rappresentanti delle istituzioni, esperti di calibro internazionale nel campo dello joga e delle discipline induiste, figure del mondo scientifico, accademico e associazionistico, Mariagrazia Francescato, giornalista e scrittrice e Paolo Marino, agronomo e coordinato del progetto agro-ecologia.

A presenziare alla cerimonia, Reenat Sandhu, l’ambasciatrice dell’India a Roma, rappresentanti delle comunità indiane, dello Sri Lanka e delle Mauritius presenti in Italia. Ospite d’eccezione, il dottor Ananda Balayoghi Bhavanani, medico ed esperto di yoga e presidente del Centro Internazionale di Formazione e Ricerca presso lo Yoga Ananda Ashram di Pondicherry in India.

L’evento, articolato dalle 9.30 alle 18, è inserito “in un più ampio calendario di eventi finalizzato a ripercorrere la vita e il pensiero del Mahatma Gandhi di cui ricorre il 150° anniversario della nascita. Il maestro è infatti un modello indiscusso di non violenza e verità ed è stato anche un precursore dell’ecologia moderna e dello sviluppo ecosostenibile”.

In occasione, per tradurre gli ideali in azioni concrete, l’Ambasciata dell’India a Roma ha donato un centinaio di alberi alle diverse realtà nazionali tra cui l’Unione Induista italiana, il monastero induista di Altare e altre comunità induiste presenti in Italia.