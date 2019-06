Alcol a minorenni, licenza sospesa per tre giorni a locale di Cairo

Cairo Montenotte. In un locale della Valbormida sono state somministrate bevande alcoliche a dei minorenni. Per questo motivo, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il Questore ha disposto la sospensione della licenza dell’esercizio commerciale per tre giorni.

Il provvedimento firmato dalla dottoressa Giannina Roatta è stato eseguito nella giornata di ieri.

L’atto è stato emesso appunto per motivi di ordine e sicurezza pubblica a seguito dei controlli effettuati dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa che hanno elevato la sanzione amministrativa ex art.14 ter L. 125/2001 per aver somministrato bevande alcooliche a minorenni.