Albissola verso la rinuncia alla Serie C: attesa in giornata l’ufficializzazione

Albissola Marina. L’Albissola, dopo un solo anno tra i professionisti, non si iscriverà al prossimo campionato di Serie C.

La notizia non è ancora ufficiale, ma con ogni probabilità verrà confermata oggi, alle ore 18,30, orario nel quale la dirigenza ha convocato una conferenza stampa.

Alla base della decisione, la mancanza di supporto da parte degli imprenditori locali e delle amministrazioni. In particolare, l’impossibilità di trovare un impianto nel quale disputare le partite casalinghe.

Nei primi documenti preparati per l’iscrizione, la società aveva indicato il campo di Arezzo. L’intenzione era trovare una soluzione in zona, ma i tentativi del patron Gianpiero Colla non hanno portato risultati.

Nel campionato 2019/2020 di Serie C, pertanto, non ci saranno squadre liguri.