Albissola, torna “Parole ubikate in mare”: decima edizione con Severgnini, Travaglio, Mughini e Sottile

Albissola Marina. Torna anche quest’anno “Parole ubikate in mare”, il più importante festival letterario estivo della Liguria con le grandi personalità del mondo della cultura, della società, della giustizia e del giornalismo italiano, giunto alla decima edizione.

Una Rassegna con incontri serali in piazza, a ingresso gratuito e senza sponsor commerciali, anche quest’anno fortemente voluta dall’amministrazione del Comune di Albissola Marina. Il tema del Festival di quest’anno, con la direzione artistica di Renata Barberis, è relativo a “I muri”, quelli fisici e quelli mentali, quelli – apparentemente – per “proteggere” e quelli per “rinchiudere”, a trent’anni dalla caduta del muro di Berlino.

Dal 28 giugno al 1 settembre, un totale di 13 serate con 17 autori in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, sempre con inizio alle 21.15. In caso di pioggia gli incontri si terranno al coperto nel Museo Muda adiacente. Di seguito il programma completo.

Venerdì 28 giugno: PIERGIORGIO ODIFREDDI e OSCAR FARINETTI

Domenica 30 giugno: ASCANIO CELESTINI

Sabato 6 luglio: BEPPE SEVERGNINI

Mercoledì 17 luglio: DORI GHEZZI, VAURO e GIORGIO SCARAMUZZINO

Lunedì 22 luglio: MAURIZIO DE GIOVANNI

Sabato 27 luglio: MARCO TRAVAGLIO

Domenica 28 luglio: SALVO SOTTILE

Sabato 3 agosto: FERRUCCIO DE BORTOLI e FERRUCCIO SANSA

Mercoledì 14 agosto: ALDO CAZZULLO

Venerdì 23 agosto: GIAMPIERO MUGHINI

Venerdì 30 agosto: MASSIMO RECALCATI

Domenica 1 settembre: GIANNI FARINETTI