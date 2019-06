Albissola Marina, Festa d’Estate a Villa Faraggiana

Albissola Marina. Venerdì 7 giugno alle ore 19,30 a Villa Faraggiana ad Albissola Marina si terrà la Festa d’Estate, un evento all’insegna dell’arte e del buon cibo per tutti, organizzato dalla famosa dietologa di Starbene Carla Lertola, presidente dell’Associazione no profit Robin Foood.

Robin Foood Onlus, nata da un’idea di Carla Lertola, dietologa, con due socie, Michaela Scandora, avvocato, e Anna Strazzera, dottore commercialista, mette al servizio della solidarietà le loro esperienze con lo scopo di aiutare chi in Italia non riesce ad alimentarsi in maniera corretta, perché versa in condizioni di estrema difficoltà economica e sociale. Sostiene e promuove il principio per il quale è possibile attivare uno scambio virtuoso tra chi ha di più e chi ha di meno in campo alimentare, attraverso un “meccanismo di distribuzione intelligente” del cibo.

“Attualmente Robin Foood sta distribuendo con successo pacchi alimentari di ‘cibo intelligente’ a molte famiglie italiane con bambini che versano in condizioni di disagio economico, di cui 13 a Savona. Il progetto sul territorio ligure è reso possibile grazie ad alcune associazioni savonesi, tra cui il CAV – Centro Aiuto Vita di Savona” commenta con soddisfazione Carla Lertola. Con l’obiettivo di aumentare il volume di aiuto, in termini di pacchi alimentari, l’associazione ha organizzato una ricca Festa d’Estate con sfiziosità dolci e salate e tanti ospiti del mondo dell’arte, della musica e della danza che si muoveranno nella splendida cornice di Villa Faraggiana ad Albissola Marina. Una sequenza di performance di artisti del savonese e buon cibo per una serata di emozioni e per brindare alla bella stagione in arrivo e alla solidarietà di cui il mondo ha tanto bisogno. Per informazioni sulla serata telefonare al numero 370 3606796.

Chi è Carla Lertola – Carla Lertola, Presidente e cofondatrice di Robin Foood Onlus, da più di trent’anni si occupa della salute delle persone di tutte le età dal punto di vista nutrizionale. Medico Chirurgo Specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, divulga i pregi della dieta mediterranea attraverso la propria attività professionale di dietologa, nonché attraverso i media, gli incontri con il pubblico e diverse pubblicazioni. Quella di Carla Lertola è più che una professione è una missione, a cui dedica tutta se stessa, convinta che il cibo sia ben più che una necessità: “il cibo è un atto di amore e di accudimento irrinunciabile”. Un atto di amore e di accudimento che, attraverso l’associazione no profit Robin Foood, è rivolto a chi non ha la possibilità di condurre un’alimentazione sana, correttamente bilanciata, perché oggi, più che in altri periodi storici, è evidente la discrepanza esistente fra la grande quantità di cibo sprecato da chi ne ha troppo e la difficoltà di reperimento e di consumo da parte di chi ne ha troppo poco e spesso di scarsa qualità. Da queste considerazioni nasce la necessità di attivarsi al fine di promuovere una vera educazione alimentare e un’equa distribuzione degli alimenti. L’associazione Robin Foood, perciò, promuove una distribuzione “intelligente” di cibo con l’obiettivo non solo di donare cibo, ma di fornire gli alimenti dotati di tutti i principi nutritivi necessari alla vita e al buono stato di salute. Così facendo gli assistiti imparano come utilizzare ciò che viene donato per migliorare nel tempo la qualità della loro vita e, di conseguenza, la loro salute, con un ritorno in termini di benessere sull’intera comunità.