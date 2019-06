Albissola Marina. Sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori per la messa in sicurezza del cornicione del’edificio delle scuole elementari situato tra Via Garbarino e Via Salomoni.

L’intervento di rifacimento dell’intero cornicione che si sviluppa lungo tutto il perimetro dell’edificio rientra tra gli interventi di manutenzione che periodicamente l’amministrazione mette in campo per garantire la messa a norma e sicurezza degli edifici scolastici, garantendo quindi l’agibilità degli stessi per le attività nei medesimi svolte.

Foto 2 di 2



“In tarda primavera – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Silvestro – a seguito di sopralluogo dei tecnici comunali si è verificato l’elevato grado di vetustà e ammaloramento di significative porzioni del cornicione dell’edificio scolastico: si è pertanto provveduto ad un primo intervento riguardante la immediata rimozione di tutte quelle porzioni di intonacature in fase di possibile distacco e con pericolo di caduta mediante impiego di operatore su piattaforma elevatrice. In tale occasione si è anche provveduto a predisporre un apposito progetto individuando le future prossime lavorazioni da attuare (oggi in fase di realizzazione) per mettere definitivamente in sicurezza il cornicione, quantificandone il costo”.

La progettazione ha previsto un importo complessivo di lavori appaltati pari a 46.402,56 euro (di cui 36.526,30 di importo lavori appaltati e 9.876,26 per opere complementari più iva). L’importo sarà interamente coperto grazie all’assegnazione del contributo del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. In particolare per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti le risorse assegnate sono pari a 70.000 euro.

L’intervento di messa in sicurezza del cornicione iniziato in questi giorni verrà realizzato in 2 lotti funzionali e precisamente:

LOTTO 1: Parte esterna dell’edificio prospiciente sulle strade comunali;

LOTTO 2: Parte interna dell’edificio prospiciente sul cortile della scuola.

In entrambi i lotti le lavorazioni sul cornicione verranno distinte in due parti:

INTERVENTO A nella zona soprastante la cordolatura in c.a. che prevede la demolizione delle parti in fase di distacco e la successiva risagomatura tirata a carrello e con apposite malte miscelate con successiva tinteggiatura;

INTERVENTO B nella zona bassa la sola pulizia della cornice modanata, eventuale stuccatura e tinteggiatura.

L’ultimazione dei lavori, appaltati alla Trevisiol Srl di Varazze, è prevista per il 10 agosto.