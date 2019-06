Albisola Superiore, nominata la nuova giunta: Gambetta vicesindaco, confermato Ottonello, Brizzo al bilancio

Albisola Superiore. Il nuovo sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini, ha sciolto le riserve circa la composizione della nuova giunta comunale e della sua maggioranza consiliare composta da Luca Ottonello, Roberto Gambetta, Simona Poggi, Calogero Massimo Sprio, Sara Brizzo, Nadia Freccero, Carlo Rossi, Romina Scala, Enrica Buldrini Verney, Davide Erriu e Chiara D’Angelo.

Il vicesindaco sarà Roberto Gambetta con delega ai servizi demografici, quartieri e associazioni. Insieme a Gambetta la giunta sarà composta da: Luca Ottonello, assessore al Turismo, Sport, Commercio, Coordinamento eventi e manifestazioni comunali, Demanio, Comunicazione e progetto SPRAR; Calogero Massimo Sprio, assessore ai Servizi Sociali, Casa di Riposo, servizi ambulatoriali e Agricoltura; Sara Brizzo, assessore al Bilancio, Tributi, Personale e rapporti con i balneari; Simona Poggi, assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Museo Trucco e Scuola di Ceramica.

Garbarini, che terrà per sè Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità, Polizia Municipale, Protezione Civile, Albisola Servizi, Ambiente, rifiuti e raccolta differenziata (e tutto quanto non espressamente citato), come anticipato già in campagna elettorale, ha voluto affidare una delega a tutti i consiglieri al fine di coinvolgere tutta la maggioranza in un gruppo di lavoro unito e coeso in modo da operare congiuntamente per un’azione amministrativa più puntuale e capillare sul territorio.

Carlo Rossi è stato nominato capogruppo e ha ottenuto la delega alla mobilità sostenibile; siederanno con lui in consiglio Nadia Freccero; Romina Scala che si occuperà di aree verdi e decoro urbano e relazioni con la cittadinanza; Enrica Buldrini Verney delegata allo studio e alla ricerca di bandi e finanziamenti europei, regionali ed esterni; Davide Erriu collaborerà con il sindaco relativamente alla materia urbanistica e ha ricevuto la delega all’Edilizia Privata e all’Efficientamento Energetico; Chiara D’Angelo sarà impegnata sul fronte della Legalità, delle Politiche Giovanili e delle Pari Opportunità.

Il nuovo consiglio comunale si insedierà ufficialmente giovedì 13 alle ore 21 con la prima seduta consiliare aperta al pubblico presso l’Auditorium Comunale in Via Alla Massa.