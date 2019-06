Albisola Superiore. E’ stata inaugurata questa mattina la piscina di Luceto ad Albisola Superiore e prende il via la stagione estiva, fino al prossimo 31 agosto (orario 10-18).

La piscina sarà gestita dalla Rari Nantes Savona per due stagioni estive, questa e la prossima, per poter fornire alla popolazione albisolese ed ai turisti dell’area una zona di benessere e di apprendimento degli sport acquatici. La nuova “governance” è frutto di un accordo che era stato stipulato con il Comune di Albisola Superiore.

Questa mattina erano presenti, oltre al presidente della Rari Nantes Maurizio Maricone, rappresentanti dell’amministrazione comunale che hanno salutato il nuovo corso della struttura all’aperto, che punta ad attrarre nuovo pubblico dalle località vicine.

“Non solo – afferma Maricone -, l’obiettivo è quello di sviluppare iniziative e attività legate agli sport dell’acqua: per questo non mancheranno corsi di nuoto e acquafitness. La piscina garantisce una massima fruibilità per il pubblico”.

Per informazioni è possibile consultare l’apposita pagina facebook oppure contattare la segreteria della piscina Zanelli di Savona al numero 019-8489861 o alla mail info@rarinantes.sv.it.