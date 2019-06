Albenga. Sotto i riflettori dello stadio Annibale Riva di Albenga è andata in scena una notte all’insegna del pallone.

Grazie alla perfetta organizzazione del gruppo guidato da Emanuele Scorsone in collaborazione con Gabriele Patrucco, il torneo di calcio a 5 “Campioni di una notte” è stato un successo, nella nottata tra sabato 29 e domenica 30 giugno.

Foto 3 di 8















Le partite si sono disputate su due campi a 5, disegnati sul nuovissimo manto in sintetico del Riva, e sono iniziate alle 19,30. Tutto è andato per il verso giusto: orari rispettati alla perfezione, buon afflusso di pubblico, ordine e disciplina da parte dei giocatori partecipanti. La nottata è trascorsa per il meglio, con tanto di servizio bar, musica di Dj Jobok e fuochi d’artificio.

Le formazioni, composte in maniera equilibrata grazie al sistema del punteggio assegnato ad ogni componente a seconda dell’ultimo campionato in cui ha militato, hanno offerto uno spettacolo avvincente. A prevalere è stata Rivierauto Galvagno.

All’evento ha partecipato anche la squadra siciliana del Villalba Calcio, che ha sancito il gemellaggio con l’Albenga. I ragazzi del Villalba nel pomeriggio hanno visitato la città (foto sotto), insieme ad Emanuele Scorsone che ha dichiarato: “Da organizzatore mi ritengo orgoglioso ed entusiasta dello svolgimento della manifestazione”.

Un bilancio positivo, quindi, che può essere di slancio verso una seconda edizione nell’estate prossima.