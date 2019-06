Albenga, torna “Un mare di cultura”: da Mario Soldati e Giovannino Guareschi a Patrizia Valpiani

Albenga. Ritornano gli appuntamenti della rassegna “Un mare di cultura”. Anche quest’anno il Centro Pannunzio e il Dopolavoro Ferroviario di Albenga organizzano una serie di incontri, mostre e conferenze che si svolgeranno dal 4 luglio al 16 agosto presso il Chiostro Ester Siccardi.

Si spazierà dagli omaggi a figure importanti della nostra cultura quali Mario Soldati e Giovannino Guareschi all’incontro con la poliedrica autrice Patrizia Valpiani; dalla Liguria da assaporare in poesia e musica agli spazi infiniti dell’universo grazie alla mostra fotografica “Le missioni Apollo” curata da Eugenio Lertora.

Non mancheranno i consueti interventi di importanti fisici, astronomi e biologi quali Mario di Martino, Marco Pallavicini, Walter Ferreri e Claudio Bandi.

“Dopo aver ottenuto un ottimo riscontro di pubblico durante gli incontri dell’autunno-inverno dedicato alle donne, proponiamo, come ormai da diversi anni, alcune gradevoli riflessioni estive – dice la dottoressa Barroero, presidente del DLF – La cultura non va in vacanza e anzi, proprio in questi mesi in cui rallentiamo e ci ritagliamo qualche spazio in più rispetto alla solita routine, è più facile trovare il tempo per qualche approfondimento piacevole”.

Gli appuntamenti si terranno alle ore 21.15 ad Albenga, presso il Chiostro Ester Siccardi in Viale Martiri della Libertà.